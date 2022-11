France: un détenu tire sur un gendarme dans un hôpital

Il était aux alentours de 18 h 30 ce jeudi 17 novembre quand un détenu de la prison de Longuenesse (France), transféré la veille à l’hôpital d’Helfaut et présentant des troubles d’ordre psychiatrique, a commencé à s’agiter, a rapporté La Voix du Nord.

Alors que des gendarmes et des soignants cherchaient à le maîtriser, dans un couloir non loin des urgences de l’hôpital, l’individu est parvenu à s’emparer de l’arme de service de l’une des escortes. Un coup de feu a alors été tiré, et l’un des gendarmes a été blessé à la jambe. Ses jours ne seraient toutefois pas en danger.