Jordan Remacle lance le Mondial des Diables rouges: «Trossard doit être titulaire, pas Hazard»

Passé notamment par le Standard, Charleroi et La Gantoise, Jordan Remacle vit ses derniers mois en tant que footballeur à La Calamine. Celui qui fut repris jusqu’en sélection espoirs possède un regard objectif sur les Diables et le Mondial au Qatar.

J’ai été repris dans toutes les sélections nationales de jeunes puis en espoirs. Ensuite, je n’ai plus jamais été appelé. Mais la grosse déception de ma carrière, c’est de n’avoir jamais joué en équipe A au Standard.

Aucun regret, donc ?

Non. Quand vous voyez les joueurs de mon âge (35 ans) qui évoluent à ma place et les clubs dans lesquels ils jouaient, il n’y a pas photo.

Avez-vous côtoyé des Diables rouges actuels ?

Bien sûr. Je pense notamment à Dries Mertens et Jan Vertonghen. C’était chez les jeunes. Mais aussi en club, à Waalwijk, en ce qui concerne Jan. Et puis il y a aussi eu Leandro Trossard à Louvain.

La Belgique peut-elle réaliser quelque chose de grand au Qatar ?

Elle peut franchir la phase de poules, oui.

C’est tout ?

Notre chance est passée lorsque nous avons été éliminés par la France en demi-finales après avoir battu le Brésil lors du Mondial 2018.

On se souvient tous de ce scénario frustrant face aux Bleus…

Nous avions dominé nos voisins, mais c’est une phase arrêtée qui nous a mis dedans. Les Diables rouges ont pourtant eu pas mal d’occasions. Mais les Français possédaient une maturité que nous n’avons jamais eue. Nous avons voulu faire le jeu et ils ont voulu gagner le match.

Où se situe le souci majeur en sélection cette année ?

Sur le plan défensif, certains joueurs sont revenus en Belgique. Ils n’ont peut-être plus le niveau qu’ils avaient il y a quatre ans. À côté de cela, on recense des jeunes qui ont cinq sélections. Le fossé est énorme. Et puis, il y a d’anciennes stars qui faisaient partie des meilleurs joueurs du monde et qui, pour ce Mondial, sont devenues des points d’interrogation.

Comprenez-vous dès lors la sélection de Roberto Martinez ?

Elle n’est pas choquante. Défensivement, il n’a pas des millions de choix. Après, il faudra voir le onze de base qu’il va mettre en place. Je serai peut-être moins d’accord avec lui sur ce point.

Vous pouvez préciser ?

Quand j’entends dire que Trossard pourrait être remplaçant et qu’Eden Hazard serait titulaire à sa place, c’est juste inconcevable. L’un a 35 matches sur le terrain, l’autre zéro. Il n’y a pas de débat à ce sujet-là. Leandro est juste au-dessus du lot dans cette sélection nationale. Avec Kevin De Bruyne, évidemment, qui est le meilleur joueur du monde. Il peut être l’arbre qui cache la forêt, mais le foot reste un sport collectif. Lionel Messi n’a pas gagné la Ligue des champions avec le PSG.

Avec votre expérience, comment percevez-vous la situation dans laquelle Eden se trouve ?

Au Real Madrid, c’est fini pour lui. Il faut qu’il parte. Il l’a dit dans une interview, il n’est pas devenu nul en deux ans. Il manque juste de rythme et certainement de confiance en soi. Or, pour un footballeur, la tête, c’est 75 % du joueur.