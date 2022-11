La gestion migratoire, honte d’une Belgique multirécidiviste

Si la migration est l’angle mort de la politique européenne, l’accueil des demandeurs d’asile est la honte de la Belgique. Non seulement notre pays ne respecte pas les décisions de ses propres tribunaux, non seulement il se fait condamner par la Cour européenne des droits de l’homme – 148 fois en un jour cette semaine ! –, non seulement il n’apprend pas de la situation des demandeurs d’asile qui ont obtenu gain de cause, mais il ne paye pas non plus les astreintes qui lui sont infligées.

La Belgique, en matière d’asile, est hors la loi et semble s’en moquer. Et cela alors que le pays n’est pas gouverné au fédéral par une coalition où figureraient des partis qui font de la politique d’accueil le flanc dur de leur programme, comme ce fut le cas avec la suédoise, mais par une coalition composée de nombre de partis qui ont fait de la bonne gestion migratoire une de leurs priorités programmatiques et démocratiques.