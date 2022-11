Coupe du monde 2022: une célèbre agence de statistiques place la Belgique en finale face au Brésil

Une finale Belgique – Brésil à la Coupe du monde au Qatar, vous y croyez ? C’est en tout cas ce que pronostique l’agence de statistiques Gracenote. Malheureusement, elle voit le trophée prendre la direction du pays sud-américain.

Avant d’atteindre cette finale de rêve, les Diables rouges auront un sacré parcours derrière eux. L’Allemagne en 8es, le Portugal en quarts et la France en demi-finale, pour un remake du Mondial 2018.

Pour arriver à ce résultat, Gracenote s’est appuyé sur « plus d’un million de simulations » et prévoit d’en réaliser d’autres en cours de tournoi avec les informations les plus fraîches pour chaque sélection.