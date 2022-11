Un jeune de 18 ans tué d’un coup de couteau à Namur, le suspect a été interpellé

Le bourgmestre Maxime Prévot était également présent et a déploré le tragique événement. « Ce fait nous plonge bien entendu dans le désarroi et j’adresse mes pensées aux familles concernées », a-t-il d’emblée déclaré. « Ce ne sont malheureusement pas des choses que l’on peut anticiper grâce au travail policier. »

Maxime Prévot a malgré tout rappelé l’attention qu’il apportait à la sécurité dans la capitale wallonne. D’autant que ce dramatique événement s’est déroulé dans le cœur de la ville, ce qui provoque forcément l’émoi au sein de population. « On sait qu’il y a des problèmes et des trafics de stupéfiants dans le nord de la corbeille, près de la gare, au Square Léopold, rue Rogier et rue Godefroid. Une opération coup de poing a encore été menée jeudi après-midi et a concerné 40 policiers. Nous développons des moyens humains et technologiques pour diminuer le sentiment d’insécurité », a-t-il conclu.