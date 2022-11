Le nombre d’excès de vitesse explose en Wallonie lors du premier semestre 2022

Les forces de l’ordre ont verbalisé 676.680 conducteurs pour excès de vitesse en Wallonie au cours des six premiers mois de 2022, rapporte vendredi Sudinfo citant un rapport de la police fédérale. Jamais ce chiffre n’avait été aussi élevé au sud du pays. C’est 33,8 % de plus (170.944 amendes) que l’année précédente à la même période.

Par contre, la province de Liège est à la baisse (-20,1 %) et dépasse à peine le cap des 100.000 contraventions. Le Brabant wallon observe également un recul (-7,46 %, 61.769 p.-v. en 2022) tandis que la diminution est très légère au Luxembourg : 49.062 p.-v. au lieu de 50.362 un an plus tôt.