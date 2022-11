Coach Philippe, Eva De Bleeker et Michel Sardou: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Coach Philippe

Notre King n’a rien inventé. Sa petite-cousine british, Elizabeth II (paix à son âme), avait déjà donné la réplique à James Bond pour les Jeux de Londres et à Paddington pour son jubilé. Mais avouons, on n’attendait pas Philippe en coach des Diables rouges, capable de griffonner une compo d’équipe à l’intention de Roberto Martinez. Notons les points d’interrogation à côté de « Romelu » à la pointe de notre attaque…

Big Ben

Depuis dimanche dernier, l’horloge la plus célèbre du monde rythme à nouveau la vie des Londoniens, après cinq années de travaux intensifs pour restaurer le mécanisme et donner un coup de jeune aux cloches ding, dong, ding, dong. Big Ben s’était endormie dans l’Union européenne et se réveille après le Brexit. Tu parles d’un décalage horaire…