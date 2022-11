«Après l’orage»: Des balises pour naviguer dans l’information scientifique

Fin février 2020, je découvre pour la première fois le visage de Didier Raoult qui annonce que l’infection au coronavirus est « (…) l’infection respiratoire sans doute la plus facile à traiter ». Je me rends très vite compte qu’une majorité d’infectiologues a de nombreuses réserves sur ces résultats et n’y prête plus beaucoup d’attention. Ce n’est que lorsque cela deviendra « l’affaire Raoult » qui sera fortement politisée et que d’autres voix se mettront à populariser des hypothèses parfois insensées sur les réseaux sociaux que je réaliserai la difficulté pour le grand public de mesurer la crédibilité d’une affirmation portée par un ou plusieurs scientifiques.

Qu’il s’agisse de vaccination, de politique sanitaire, d’énergie ou de changement climatique, comment s’y retrouver dans des discours contradictoires lorsqu’on ne dispose pas soi-même des outils scientifiques permettant de juger de la validité d’une affirmation ?