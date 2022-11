Un bébé se fracture le crâne en tombant de son lit à la crèche

L’incident est survenu jeudi 10 novembre dans une crèche à Schaerbeek, rapporte L’Avenir. Une puéricultrice aurait oublié de fermer le lit à barreau du bébé qui souffre aujourd’hui d’une fracture du crâne.

« Il y a malheureusement un enfant qui est tombé d’un lit, jeudi passé. Il est tombé sur la tête et s’est fracturé le crâne. Tout a été fait dans les règles de l’art pour prendre cet enfant en charge et l’ONE (office de la naissance et de l’enfance, NdlR) a directement été informé de cet incident », rapporte Gaëtano Termine, chef de cabinet de l’échevinal des crèches de la commune.