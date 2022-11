Démantèlement d’un vaste trafic européen d’IPTV: ce que risquent les utilisateurs

C’est l’aboutissement d’une enquête conjointe lancée en 2020. Ce mercredi 16 novembre, Europol et la police espagnole ont arrêté quatre personnes à Malaga, en Andalousie, et démantelé un vaste trafic européen d’IPTV. Autrement dit, du streaming vidéo illégal. Le réseau proposait un large éventail de 2600 chaînes de télévision et plus de 23.000 films et séries. En tout, le réseau comptait un peu plus de 500 000 utilisateurs.

Quels risques pour les utilisateurs

La plupart du temps, les sanctions s’appliquent aux intermédiaires d’IPTV. En effet, les autorités concentrent leurs efforts sur les plateformes de streaming illégales plutôt que sur leurs utilisateurs.