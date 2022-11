Thierry Neuville reste leader chez Hyundai: «Un nouvel élan»

Thierry Neuville et Esapekka Lappi participeront à tous les rallyes du championnat du monde des WRC en 2023. On le savait déjà pour Neuville, mais la confirmation d’une saison complète pour Lappi est une surprise.

La troisième voiture est partagée par Dani Sordo et Craig Breen, qui revient dans l’équipe qu’il a quittée en 2021 après une saison décevante chez Ford.

Quelques heures seulement après Toyota, Hyundai a également confirmé, dans un communiqué de presse, ses pilotes pour la saison. Thierry Neuville et Dani Sordo font partie de l’équipe depuis 2014. Neuville a connu une saison difficile, marquée par de nombreux problèmes techniques et quelques erreurs de pilotage. Après avoir été vainqueur du rallye de Grèce en début d’année, le Saint-Vithois a remporté la dernière course du championnat du monde au Japon dimanche dernier.