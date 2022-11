COP27: le sommet prolongé jusqu’à samedi

Les négociations patinent, notamment sur la question clé des pertes et dommages dus au changement climatique.

Jeudi soir, en séance plénière, l’Union européenne a proposé la mise en place rapide d’un fonds dédié aux pertes et préjudices, ciblant les pays les plus vulnérables et « reflétant les réalités financières de 2022 ». En d’autres termes, l’UE veut impliquer dans le financement de ce fonds certains pays émergents dont les moyens sont importants, comme la Chine, mais qui ne font pas partie du club des pays riches.

La proposition européenne est également conditionnée à un effort accru sur le plan de l’atténuation, c’est-à-dire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une offre présentée par la partie européenne comme une proposition finale. « L’Union européenne a fait d’énormes pas en avant » dans la recherche d’un accord, a insisté vendredi Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne et leader de la délégation des Vingt-Sept, espérant une réponse positive et des pas similaires d’autres blocs de pays.

Il s’agit d’une ouverture car les Etats riches sont de longue date particulièrement frileux à la mise en place d’un tel fonds, demandé à cor et à cri par les pays du Sud, les moins responsables du changement climatique et pourtant les plus touchés par ses terribles conséquences.

« Nouvelle positive »

Reste à voir comment cette proposition européenne sera reçue par le groupe G77+la Chine, qui regroupe plus de 130 pays en développement. Le représentant du Pakistan, Nabil Munir, qui assure la présidence du G77+Chine a qualifié l’offre européenne de « nouvelle positive ». Il a toutefois estimé que « beaucoup de divergences demeuraient », selon des propos relayés par l’AFP.