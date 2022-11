Patti Smith: «Notre recours à la bombe atomique reste l’une des pages les plus sombres de notre histoire»

Revenons à votre livre… Un constat vient à l’esprit immédiatement : vous consacrez beaucoup de photos et de textes aux guerres passées et au souvenir que nous en gardons, notamment aux victimes de la bataille de Verdun et à celles de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Vous rendez hommage à la peinture de Picasso « Guernica », véritable manifeste anti-guerre, qui vous inspire les mots suivants : « L’art et la guerre exigent une exploration de toute une vie. » Au vu de la guerre d’agression menée par la Russie à l’encontre de l’Ukraine, ne tirons-nous aucun enseignement de l’histoire ?