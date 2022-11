Patti Smith: «Sur ma page Instagram, la liberté d’expression s’arrête là où commence la haine»

Icône du punk rock, Patti Smith a rassemblé dans un livre ses posts Instagram. Rarement le numérique n’avait donné naissance à autant de poésie. Entretien autour des campagnes de dénigrement sur Internet, les gants de jardinage et le rire salutaire face à la morosité ambiante.

Désormais, elle n’accorde plus d’entretiens que par téléphone. Mais lorsque nous joignons Patti Smith sur son téléphone portable à l’heure dite, nous entendons autour d’elle un brouhaha, comme si elle se trouvait dans une gare. Beaucoup de gens semblent parler anglais avec un accent français. Mauvais timing. Actuellement la poétesse punk américaine prépare une nouvelle exposition au Centre Pompidou à Paris, dans laquelle seront présentés certains de ses textes et photos, mais également des poèmes des écrivains français Rimbaud et Artaud, qu’elle récitera. Lorsque nous proposons de reporter l’entretien au soir, l’artiste de 75 ans semble aussi reconnaissante que soulagée.