«Tableau Delvaux»: Et vous, comment faites-vous face à la peur?

Le quotidien flamand « De Standaard » demande à Béatrice Delvaux de livrer chaque mois un essai qui paraît dans son édition du week-end. « Tableau Delvaux » est la version francophone de cette chronique. Cette semaine : guerre, réchauffement climatique, montée des extrémismes, de la négation des sciences et de la vérité des faits, appauvrissement, etc. mettent nos corps et nos âmes à rude épreuve. Sur le chemin de l’apaisement, la littérature peut nous aider à faire les premiers pas…

Il aurait suffi d’un rien, une riposte immédiate, un emballement non contrôlé, une authentification erronée ou manipulée, un dirigeant qui perd ses nerfs, et le monde plongeait cette semaine dans la Troisième Guerre mondiale. Un fil, une étincelle : c’est donc cela qui sépare désormais la paix de la guerre ? Mais demain ? Que se passera-t-il demain si des actes similaires se produisent, si un missile russe touche volontairement le sol de l’Otan dans un climat encore plus à cran, plus énervé, plus échaudé ? Sur un malentendu, sur un agacement, sur un coup de panique, avec un autre président américain, nous l’avons tous physiquement ressenti cette semaine : tout pourrait basculer.