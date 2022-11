COP, hop, on prolonge…

Le terme « prolongations » est entré depuis un bon moment dans le langage des participants aux sommets climatiques mondiaux et des observateurs qui les suivent, parfois dans un certain état d’hébétude. Depuis la COP 8 à New Delhi, en 2002 – à l’époque moins de 1.500 délégués de 167 pays – plus aucune « Conference of the parties » (à la Convention des Nations unies sur le changement climatique) ne s’était terminée dans les temps. Elles doivent en principe baisser rideau le vendredi à 18 heures, mais cela fait longtemps qu’on a explosé les compteurs. L’assistance a augmenté (45.000 délégués officiellement enregistrés à Glasgow l’an dernier, 33.000 cette année) et elle a changé. La complexité des problèmes s’est accrue, les intérêts en jeu sont devenus énormes, la présence médiatique a explosé…

À lire aussi COP27: les dégâts climatiques, une facture difficile à assumer

Résultat : la « pire » COP, à Madrid en 2019 (COP 25), avait rajouté 40 heures environ au timing officiel, selon un décompte de l’Institut international du développement durable (IISD). La COP 17 à Durban en 2011 est pour l’instant la deuxième sur le podium avec environ 36 heures de prolongations, suivie de la COP 19 à Varsovie (près d’une trentaine d’heures dans la vue en 2013). Les plus anciens se souviennent, une larme dans les yeux, de la COP 4 de Buenos Aires (1998) qui s’était achevée avec six heures d’avance sur le timing imparti.