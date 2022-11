En déménageant de Liège à Andenne, Renaud est passé d’isolé à cohabitant

Sur quelle base juridique le statut de cohabitant repose-t-il ? Même si les critères de vivre ensemble sous le même toit et de tirer un avantage de la cohabitation en mutualisant certains frais sont mis en avant, il n’en reste pas moins que cette définition est entourée d’un certain flou, comme l’ont appris les parents de Renaud, un Namurois de 41 ans. Le 21 septembre, la cour d’appel de Liège a rejeté leur demande de révision d’un premier jugement en leur défaveur dans une action menée contre la Vierge noire et le SPF Santé.