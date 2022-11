Une charge sévère contre le statut de cohabitant

Ce statut existe dans différentes branches de la Sécurité sociale. Outre qu’il a parfois pour effet d’aliéner économiquement la femme au sein du couple, il engendre des opérations de vérification parfois très intrusives. Le MOC et Présence et action culturelle lancent, ce vendredi, une campagne pour obtenir sa suppression.

Cohabitant. Ce statut mis en place en 1981 pour réaliser des économies au niveau des allocations de chômage fait à nouveau parler de lui. La semaine prochaine, la CSC de Mons-Centre dénoncera, lors d’une conférence de presse, « la chasse aux sorcières » menée par l’Onem : l’Office national de l’emploi mène depuis un certain temps des opérations de contrôle pour vérifier que les chefs de ménage vivant avec un(e) pensionné(e) ne doivent pas être requalifiés en cohabitants en raison de l’augmentation des retraites intervenue cette année. Dans le même temps, la cour du travail de Liège a posé ce mois-ci une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité entre le traitement réservé aux chômeurs et chômeuses et plusieurs textes consacrant l’égalité des hommes et femmes face à la Sécurité sociale.