Wallonie: un nouveau foyer de grippe aviaire détecté

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été détecté et confirmé dans une population de faisans à Soignies, dans la province de Hainaut, cette semaine, annonce vendredi l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et le service public de Wallonie. Une surveillance de la dispersion du virus a été mise en place dans un rayon de trois kilomètres et durera au moins quatre semaines.

À lire aussi Wallonie: la grippe aviaire s’invite dans un certain flou

Le foyer de grippe aviaire concerne un lot de 5.500 faisans relâchés répartis sur deux volières de 2,5 hectares. Ce mercredi, 600 cadavres ont été évacués par une entreprise spécialisée.