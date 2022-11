Variole du singe: le point sur les infections en Belgique Un décès a été signalé à ce jour chez une personne présentant des problèmes de santé sous-jacents.

Par la rédaction Publié le 18/11/2022 à 14:02 Temps de lecture: 2 min

Au 14 novembre, 786 cas confirmés de variole du singe avaient été signalés dans notre pays. C’est une infection de plus par rapport au bilan précédent. L’infection supplémentaire a été enregistrée chez un homme à Bruxelles, selon les derniers chiffres de l’institut de santé Sciensano vendredi.

Il y a 410 cas en Flandre (52 %), 283 cas à Bruxelles (36 %) et 93 cas en Wallonie (12 %). Deux cas ont été signalés chez les moins de 16 ans : un enfant de moins de trois ans et un enfant de plus de 12 ans.

Trente-neuf personnes ont été hospitalisées, 28 pour être traitées (dont quatre avaient des troubles immunitaires sous-jacents), trois parce que l’isolement à domicile n’était pas possible, et huit pour lesquelles la raison était inconnue. Un décès a été signalé à ce jour chez une personne présentant des problèmes de santé sous-jacents.

Au total, 4.234 premières doses et 1.061 secondes doses de vaccins contre la variole du singe ont été administrées. Ceux qui ont reçu leur premier vaccin à l’étranger peuvent se faire administrer la deuxième dose dans notre pays à partir du 21 novembre.

Sciensano rappelle que, d’après les données actuelles, le virus semble se transmettre principalement par contact sexuel. Alors qu’au début, l’infection était principalement signalée par des contacts sexuels lors de grands événements, c’est maintenant le cas pour les contacts sexuels dans la sphère privée. Les infections se produisent principalement chez les hommes qui ont des contacts sexuels avec des hommes.