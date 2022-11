Les Diables évolueront en terrain hostile au Koweït: de nombreux supporters égyptiens sont déjà présents dans le stade à quelques heures du match (vidéo)

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de Belgique - Égypte, qui sera donné sur le coup de 16 heures. Et pour leur unique match de préparation avant la Coupe du monde, qui se déroule au Koweït, les Diables rouges évolueront quasiment à l’extérieur ! Pour cause, de nombreux supporters égyptiens étaient déjà présents dans le stade à 2h30 de la rencontre pour soutenir leur équipe.

Les Pharaons devraient donc pouvoir s’appuyer sur un gros soutien de leurs supporters, notamment du fait qu’il y a une forte communauté égyptienne au Koweït.