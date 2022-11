Les trois militants écologistes belges qui avaient attaqué le Vermeer sont libres

Les trois militants écologistes belges qui s’en étaient pris la semaine fin octobre au tableau « La Jeune fille à la Perle » de Vermeer dans un musée de La Haye ont été libérés par la justice néerlandaise jeudi soir. Début novembre, ils s’étaient vu infliger une peine de deux mois de prison, dont un avec sursis. « Nous avons interjeté appel de la décision mais nous ne savons pas encore quand le procès va avoir lieu », déclare Wouter M., l’un des trois activistes condamnés. Lors de l’action, David S., un habitant de Termonde de 45 ans, avait collé sa main sur le mur à côté du tableau. Il avait également jeté un liquide rouge sur un de ses complices, Wouter M., qui s’était collé la tête sur le verre protégeant l’œuvre d’art, tandis qu’un troisième protagoniste filmait l'action.

Dans son jugement, la magistrate a estimé peu clair le lien établi par les militants écologistes entre le tableau et le débat climatique. « Le choc généré par cette action fait que celle-ci ne peut être considérée comme pacifique », a estimé la juge. La toile n’a pas été endommagée mais la vitre protectrice et le revêtement arrière l’ont été. Ce jeudi, les trois militants ont donc été libérés une semaine plus tôt que prévu et attendent la date du procès en appel. « Malgré que la vie en prison soit difficile à cause de l’éloignement des proches », déclare Wouter M., « ça ne change rien à mon état d’esprit. Les conséquences du changement climatique me font peur et je continuerai à mener des actions comme celles de musée de La Haye. »