Aller ou ne pas aller au Qatar? Telle est la question politique

A ce stade, seuls la ministre des Affaires étrangères et le président du MR ont annoncé faire le déplacement à la Coupe du monde. Et à l’étranger aussi, le débat est délicat.

Ce ne fut pas simple de mettre les sept partis du gouvernement fédéral d’accord sur une représentation ou non de la Belgique à la Coupe du monde. Dans un premier temps, le Premier ministre avait fait savoir qu’il y aurait « uniquement une représentation au niveau de la monarchie ou du gouvernement à partir des demi-finales ». Les écolos étant les plus opposés à s’afficher dans ce pays controversé sur le plan des droits humains et sociaux.