Alain Chabat, le cancre devenu roi des «Nuls»

C’est l’histoire d’un cancre. Mauvais à l’école. Trrrèèès mauvais à l’école. Et malheureux d’y épuiser ses culottes courtes. Entre ses années de collège et de lycée, il fréquente onze établissements. Double, redouble, re-redouble… Il finit par passer deux fois son bac… et paf, c’est deux fois raté. Qu’est-ce qu’on va faire de lui ?, s’interrogent Maurice et Renée, ses parents juifs, qui lui ont donné la vie le 24 novembre 1958… C’était à Oran, en Algérie, où la famille resta jusqu’en 1963, avant de migrer vers la région parisienne.

Que faire d’un loustic pareil, oui, d’un gamin jouette et immature qui ne pense qu’à s’amuser, ne consentant à envisager l’avenir et la vie adulte qu’en « successeur de Walt Disney » ? Et quand grandira-t-il enfin ? Le rêve du jeune Alain Chabat, alors ? « Faire des dessins animés, créer des parcs d’attractions », confie-t-il en 1982 au Matin de Paris. Ou alors, « devenir chanteur de rock » !