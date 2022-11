Achats en ligne: comment dénicher les «codes promo»?

HELLO10, KAERBFS, CoprBE9, ENJOY1… de drôles de mots qui cachent en réalité de sérieux bons plans pour votre portefeuille. Ils sont ce que l’on appelle des « codes promo ». Vous en avez certainement vu passer en surfant sur des sites de vente en ligne ou dans votre boîte mail. Leur principe ? Avant de valider le panier d’achats, il faut introduire le code dans l’encadré prévu. Validez et votre facture diminuera de 10, 15 ou 20 %. Depuis la crise sanitaire et l’envolée du e-commerce, ils sont partout dans l’univers digital. Et plus encore à quelques jours du Black Friday. « La Belgique a toujours été le pays des bons de promo à découper par excellence. Le code promo, c’est tout simplement leur version digitale », sourit Philippe Verscheren, Chief Growth Officer au sein de l’agence de communication AddRetail.

Pour quels achats ?