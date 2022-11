Tokaïev, le nouvel homme fort du Kazakhstan certain d’être élu

Si près de Moscou mais de plus en plus éloigné du Kremlin… A Astana, la capitale du Kazakhstan, l’ex république soviétique au sol riche en pétrole et autres ressources naturelles, le président Kassym-Jomart Tokaïev est sûr de remporter son élection ce dimanche. Celui qui, en 2019, avait remplacé Noursoultan Nazarbaïev, le père de l’indépendance surnommé le « Napoléon d’Asie centrale », a mis en place un régime aussi autoritaire que son prédécesseur. La présidentielle se résume du coup à une vitrine sans vrais concurrents ni débats. Trois jours avant le scrutin, les services de sécurité ont annoncé l’arrestation de sept personnes accusées de « préparer des émeutes » le jour du vote. L’heure n’est pas à la remise en cause de Kassym-Jomart Tokaïev qui, lors des troubles sans précédent en janvier dernier, avait ordonné à la police de « tirer pour tuer