La copieuse correspondance est une porte d’entrée moins impressionnante sur l’œuvre

Il n’y a pas de honte à avoir : pour beaucoup d’entre nous, A la recherche du temps perdu est une œuvre trop dense, trop estimée, pour s’y lancer à corps et cœur perdus. On a lu des extraits, on a acheté l’un ou l’autre volume, qu’on a ouvert – ou pas – avant de remettre à plus tard, et le temps passe, qu’il ne faut pas désespérer de retrouver. Il existe des manières plus douces d’entrer, par les marges, dans le monde de Marcel Proust. La lecture de la correspondance en est une, bien que le massif ne soit pas moins impressionnant : les 21 volumes édités par Philip Kolb de 1970 à 1993 rassemblent 5.000 lettres – à peine un vingtième de celles qu’avait pu écrire Proust, estimait l’auteur – ne sont pas rien. Mais ce qu’il n’y a pas dans la correspondance, l’ambition littéraire, la construction très fine du roman, la réécriture conduite jusqu’à la mort, lui donne un aspect plus familier, moins impressionnant.