Pourquoi vous ne verrez pas la Coupe du monde en 4K sur votre télévision

De plus en plus de Belges disposent d’un téléviseur dit « 4K » ou « Ultra HD » (UHD) dans leur salon. D’ailleurs, si vous passez en magasin pour faire l’acquisition d’un nouvel appareil, il est fort à parier que vous succomberez à la tentation de la 4K, tant les prix se sont démocratisés au fil des ans. Mais avant d’aller plus loin, quelques mots d’explications… C’est quoi la 4K ? Il s’agit, pour faire simple, de la définition de la dalle résultant de sa résolution exprimée en pixels. Jusqu’au début du millénaire, les écrans offraient une qualité standard (SD). En 2005 sont apparus les modèles « HD Ready » d’une résolution de 1280 pixels de large sur 720 pixels de haut. En 2008, ce furent les premiers pas officiels de la Full HD (1920 par 1080 pixels). Et depuis 2017, on est passé à l’ère de l’Ultra HD (3840 x 2160 pixels), baptisée communément 4K, même si c’est un abus de langage car ce terme concerne en réalité la production cinéma (avec une résolution de 4096 pixels sur 2160).