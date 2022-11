Qualité d’image sur votre TV: voici pourquoi, en Belgique, le Mondial 2022 ne sera pas diffusé en 4K contrairement à la France, l’Angleterre...

De plus en plus de Belges disposent d’une télévision dite « 4K », « UHD » ou « HDR » dans leur salon. Si vous passez d’ailleurs en magasin pour faire l’acquisition d’un nouvel appareil, il est fort à parier que vous succomberez à la tentation 4K, UHD ou HDR tellement les prix se sont démocratisés depuis quelques années. Mais avant d’aller plus loin, quelques mots d’explications : c’est quoi la 4K, UHD ou le HDR ? Il s’agit, pour faire simple, de la résolution de l’écran et de la qualité d’image diffusée sur votre écran. Début des années 2000, vos écrans étaient généralement en qualité SD. Début 2010, ils sont passés en HD et FHD (1280 par 720 pixels). Et maintenant, on parle donc de 4K, UHD ou HDR (3840 x 2160 pixels)… qui offrent donc une qualité quatre fois supérieure à la HD. De plus en plus de contenus sont d’ailleurs proposés en qualité 4K. Notamment sur Netflix, et la différence est évidemment plus que bluffante…