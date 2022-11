Après trois ans de report, les étudiants célèbrent la Saint Verhaegen à Bruxelles (photos)

Des milliers d’étudiants de Bruxelles et d’ailleurs se sont rassemblés à nouveau cette année pour fêter la Saint-Verhaegen, qui n’a pas eu lieu depuis trois ans en raison de la crise sanitaire, selon l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit van Brussel (VUB).

La fête estudiantine Saint-V a fait son retour à Bruxelles vendredi après trois années de report forcé à cause de la pandémie de coronavirus. Des milliers d’étudiants bruxellois et de nombreux anciens étudiants de la VUB et de l’ULB se sont rassemblés au Grand Sablon pour célébrer la fondation de l’université par Pierre-Théodore Verhaegen.

La célébration de la Saint-V se déroule normalement le 20 novembre, jour de la création de l’université. Mais la date tombe un dimanche cette année et les étudiants ont donc anticipé la fête. La journée a débuté par un petit-déjeuner avant une visite sur la tombe de Pierre-Théodore Verhaegen et une séance commune à l’hôtel de ville de Bruxelles.