Musique et Mondial, je t’aime, moi non plus…

Gims, roi du Mondial ? La nouvelle peut surprendre. On ne savait pas le rappeur congolais aussi populaire ! Pourtant, c’est bien lui qui a été choisi pour interpréter Arhbo, un des hymnes officiels de la Coupe du monde 2022. Et il ne sera pas tout seul à porter le titre. Avec la Fifa, c’est toujours moins joli et plus compliqué qu’il n’y paraît. Suivez le guide…

Au début, l’histoire d’amour entre musique et Mondial est pourtant belle. Los Ramblers, groupe de rock chilien écrit un rock fiévreux en l’honneur de la Coupe du monde qui se joue dans son pays en 1962. Le titre, joué par toutes les radios durant la compétition, devient l’hymne de tout un peuple. Un hymne officieux.