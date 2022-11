Policier tué à Bruxelles: «Si le patient est dangereux à l’extérieur, il le sera aussi en service psychiatrique»

Dans la salle d’attente des urgences psychiatriques de l’hôpital universitaire Brugmann, un jeune homme patiente silencieusement, le regard au loin, sur une des chaises faisant face à la rotonde vitrée où se relaient les infirmiers. « C’est très calme cet après-midi, mais il y aurait tout aussi bien pu y avoir quelqu’un qui crie ou se jette par terre et des policiers sur le banc escortant un patient… », précise la psychiatre Sarah Ghanbary, médecin affectée à ce service depuis la fin de son assistanat. Et de plisser des yeux par-dessus son masque chirurgical : « Il faut avoir les épaules solides pour faire ce travail et surtout l’aimer, parce qu’on voit des choses tellement difficiles qu’on ne peut pas les supporter si on ne l’a pas choisi… En même temps, on se sent vraiment très utile. Mais il est vrai qu’on peut être confronté à énormément de violence… »