Coupe du monde: un journaliste néerlandais a été arrêté par la police pour effacer des photos

Un reporter néerlandais du média NU.nl a été arrêté vendredi par la police dans un stade de la Coupe du monde au Qatar. Les images qu’il a prises montrent des agents de sécurité et des policiers.

Le journaliste photographe Bas Scharwachter a écrit sur Twitter qu’il a été obligé de supprimer les photos sur son téléphone, puis d’aller dans sa corbeille pour effacer définitivement les images. Scharwachter a tout de même réussi à conserver une vidéo.

Le rédacteur en chef Gert-Jaap Hoekman de NU.nl confirme l’histoire : « Scharwachter prenait des images d’ambiance dans le stade pour savoir comment se déroulent les préparatifs du match de lundi. Dans cette vidéo, on peut voir des policiers et des agents de sécurité en position assise ou couchée sur le sol. Je connais les restrictions imposées, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre ces images. »