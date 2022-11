En Allemagne, tolérance zéro pour les chauffards

L’Allemagne est le premier pays européen à avoir adopté – en 1974 – un « permis à points ». Mais dans ce pays, on ne perd pas des points, on en accumule comme des avertissements… jusqu’à 8. Lorsque le seuil est atteint, le permis est retiré pour au moins six mois, souvent pour plusieurs années.

L’idéal est donc d’avoir zéro point au fichier central des contraventions de Flensburg dans le Schleswig-Holstein, l’administration qui juge « l’aptitude à conduire » des personnes (Fahreignungsregister).