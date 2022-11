Dès lundi, la semaine de travail pourra compter quatre jours

Répartir son horaire hebdomadaire sur quatre jours ou travailler plus une semaine et moins la suivante, telles sont les possibilités offertes par le « jobs deal » approuvé en février. La mesure entre en vigueur ce 21 novembre. Mode d’emploi.

Mesure phare du « jobs deal » conclu en février, la semaine de quatre jours entre en vigueur ce lundi. Avec un certain scepticisme du côté des employeurs, annonce Securex. Selon le secrétariat social, une direction sur quatre (25,7 %) pense que la mesure ne sera pas applicable dans ses murs. Et si un patron sondé sur deux estime que la mesure améliorera le bien-être des salariés qui y auront recours, les avis sont plus partagés quant à l’impact, positif (31,6 %) ou négatif (35,7 %), sur la productivité. Mais de quoi s’agit-il ? Petite piqûre de rappel.