Chez Gentis Recruitment, la semaine de quatre jours est un succès

Dimanche, la loi du 3 octobre 2022 sur la semaine de quatre jours entrera en vigueur. Une entreprise bruxelloise a effectué le virage il y a un an, nous leur avons demandé de dresser le bilan de cette initiative.

Chez Gentis Recruitment, on met en avant le bien-être des employés. Ils n’ont pas attendu la loi pour faire évoluer leur façon de travailler : l’après covid a entraîné la nécessité d’écouter les employés et trouver le bon compromis entre télétravail, présentiel, performance et flexibilité. Si plusieurs adaptations ont été nécessaires pour obtenir la formule miracle, aujourd’hui le bilan est positif.