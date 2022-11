Standard: Philip Zinckernagel sera bien suspendu deux matches pour son exclusion à Eupen

Le Parquet de l’Union belge avait proposé trois matchs de suspension, dont deux effectifs et un avec sursis, et une amende de 2.500 euros. Le club et le joueur avaient refusé cette proposition. Le Comité disciplinaire avait suivi la requête du parquet. Le club avait alors interjeté appel. Le Conseil disciplinaire a jugé l’appel recevable mais non fondé et a donc confirmé la sanction de deux matchs effectifs et un avec sursis car Zinckernagel a «commis une faute grossière, mettant gravement en danger l’intégrité physique de l’adversaire».