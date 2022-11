Syndicats de police: «En attendant, un flic a été assassiné»

Une semaine après le meurtre de l’inspecteur Thomas Monjoie, les syndicalistes Vincent Gilles (SLFP) et Eddy Quaino (CGSP) exposent leurs conceptions (parfois divergentes) de la « tolérance zéro » face aux violences envers les policiers. Et règlent au passage quelques comptes avec le ministre de la Justice.

Depuis une semaine, les syndicats de policiers sont vent debout. Un des leurs, le jeune inspecteur Thomas Monjoie, a perdu la vie à l’issue d’une attaque au couteau qui interroge les responsabilités à de multiples niveaux, tandis que son collègue de 23 ans à peine a été blessé.

Ce jeudi, à la sortie d’une réunion tenue en présence du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), le coprésident du SLFP Vincent Gilles et le délégué permanent CGSP ADMI pour le secteur de la police, Eddy Quaino, ont croisé leurs regards – parfois divergents – face au micro du Soir .