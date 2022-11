La Belgique augmentera sa contribution à l’Agence spatiale européenne

Le conseil des ministres de ce vendredi a approuvé, pour la période 2023-2027, une enveloppe annuelle de 325 millions d’euros pour des investissements dans le secteur spatial, la majorité de la somme étant allouée à l’agence spatiale européenne (ESA) qui voit la contribution belge passer de 255 à 305 millions d’euros par an. « Les investissements dans l’agence spatiale européenne sont très rentables puisque sur chaque euro investi, nous avons un retour de 3,35 », a expliqué Thomas Dermine, secrétaire d’Etat chargé de la politique scientifique.

Par cette hausse, la Belgique entend rester « le plus gros contributeur des plus petits pays européen », soit le 5e financier européen au budget de l’Agence spatiale européenne. L’objectif ? Comme l’explique Thomas Dermine, tracer son sillon au sein d’un secteur rentable (l’emploi dans ce secteur a augmenté de 31 % en Belgique entre 2011 et 2020, une centaine d’entreprises belges bénéficiant de contrats de l’ESA). La philosophie belge consiste à investir dans l’espace pour obtenir un impact sur terre. « L’espace doit permettre de mieux comprendre les effets du réchauffement climatique et donc de réagir plus vite lorsqu’il y a des tempêtes ou des inondations », ajoute Thomas Dermine.