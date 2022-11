L’Union européenne dénonce le «chantage» de la Hongrie

Le gouvernement Orban use de tous les moyens pour arracher le versement de fonds européens. Et tente de convaincre de la sincérité des réformes promises pour lutter contre la corruption ou améliorer l’indépendance de la justice.

De l’argent en échange de mon soutien… C’est en substance le chantage auquel se livre Viktor Orban. Avec d’autant plus de force que les échéances « financières » approchent… La Hongrie a jusqu’à ce samedi pour convaincre la Commission que les 17 réformes promises (pour lutter contre la corruption) ont été mises en œuvre et seront efficaces. Faute de quoi, elle sera privée de 7,5 milliards de fonds de cohésion. Budapest négocie par ailleurs âprement avec l’exécutif communautaire les conditions qui devraient assortir son plan de relance – 5,8 milliards en jeu. D’ici là, le Premier ministre hongrois a martelé son refus d’approuver l’octroi à l’Ukraine d’une aide de 18 milliards d’euros pour 2023. « Du pur chantage politique », a asséné le commissaire européen au budget, Johannes Hahn.

À lire aussi Etat de droit: la Hongrie sur la sellette au Conseil

Reste qu’à bonnes sources européennes, on indique que l’épure hongroise au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience pourrait être approuvée à la fin de ce mois. Et qu’il est peu probable que la suspension des versements, dans le cadre du mécanisme de conditionnalité (au respect de l’état de droit) soit confirmée (en tout cas pas pour la totalité du montant)… A son arrivée à Bruxelles, ce vendredi, la ministre hongroise de la Justice s’est d’ailleurs montrée « optimiste », estimant que la Hongrie avait fait sa part du chemin et exhortant ses partenaires… à ne pas « prendre en otage » la procédure de conditionnalité au nom « d’agendas politiques particuliers, ce qui minerait l’unité européenne ».