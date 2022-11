Le secteur privé des jeux de hasard mise sur Damien Thiéry (MR)

L’ancien député fédéral et actuel premier échevin de Linkebeek a récemment été nommé secrétaire général de Bago, l’association belge des opérateurs privés de jeux de hasard. Son objectif : remettre de l’ordre au sein de l’organisation et ouvrir le dialogue avec le fédéral.

Interdire la publicité pour les jeux de hasard. Cette proposition du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a provoqué en mai dernier de vives réactions au sein du secteur privé. Réunissant les ténors de la filière (Napoléon Games, Ardent Group, BetFirst, Unibet et Golden Palace), Bago (Belgian Association of Gaming Operators) a décidé de jouer une nouvelle carte pour défendre ses intérêts. L’ancien député fédéral et actuel bourgmestre non-nommé de Linkebeek, Damien Thiéry (MR) s’est vu offrir le poste de secrétaire général de l’association, a appris Le Soir.