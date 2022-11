Le permis de conduire, vous le préférez saignant ou à points?

Chaque sanction au non-respect du code de la route ajoutera un certain nombre de points sur le permis de conduire, variable selon la gravité et les antécédents du conducteur. On part de zéro et à douze points, c’est clair : retrait du permis. Voilà le système qui pourrait être adopté en Belgique, un système notamment inspiré de ce qui se fait en Allemagne où on cumule les mauvais points (lire ci-dessous) à l’inverse de la France, qui soustrait les bons.