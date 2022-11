Enveloppe bien-être: le MR ne veut pas d’une hausse des allocations de chômage

Le gouvernement supplée les interlocuteurs sociaux pour s’accorder sur l’augmentation des pensions et allocations sociales, ainsi que sur une éventuelle prime dans les entreprises bénéficiaires. Mais la copie reste à affiner.

Patate chaude ! En constatant l’impossibilité de s’entendre sur la répartition de l’enveloppe salariale et sur la perspective d’un accord interprofessionnel sans hausse des salaires, les interlocuteurs sociaux l’ont refilée au gouvernement en début de semaine. Et ce vendredi, ce dossier à double entrée atterrissait sur la table des ministres de la Vivaldi. Et le clivage patrons-syndicats s’est ainsi reproduit en échanges gauche-droite au sein de la coalition fédérale.

Il y a d’abord l’enveloppe bien-être. Elle est grosse de près d’un milliard d’euros et doit servir à augmenter les pensions les plus basses, les allocations de chômage ainsi que les autres revenus de remplacement versés aux allocataires sociaux, aux malades et aux personnes handicapées. En principe, ce relèvement doit profiter à l’ensemble de ces catégories. Mais au sein de la majorité, le MR bloque.