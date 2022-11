Belfius: des problèmes pour certaines opérations

Les applications bancaires Belfius rencontrent des problèmes de connexion ce vendredi soir. Plusieurs utilisateurs indiquent ne pas réussir à se connecter à la plateforme, qui indique le message d’erreur suivant « erreur technique ». Certains distributeurs et terminaux sont également touchés.

La banque a également indiqué mettre tout en œuvre pour résoudre le souci au plus vite.

Belfius avait pourtant averti ses clients d’une indisponibilité globale, qui ne devait commencer que du samedi 19 novembre au dimanche 20 à 18h. Un message est toujours posté sur le site internet : « Les services seront indisponibles du samedi à 23h30 au dimanche à 13h. Ils seront ensuite partiellement disponibles le dimanche de 13h à 18h (uniquement pour consulter votre historique et effectuer vos virements)et enfin, de nouveau entièrement opérationnels à partir du dimanche à 18h. Il ne sera également pas possible de simuler, consulter et demander des offres d’assurances ou des crédits du samedi à 12h au dimanche à 18h. »