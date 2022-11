Anna Koulberg, le volley en souriant

Intégrée au noyau des Yellow Tigers cette année, la fille de Sacha Koulberg et Anja Duyck brille par ses capacités physiques et son caractère éternellement positif. A 18 ans, elle rêve d’une carrière au sommet.

Mercredi soir, peu après le tirage au sort de l’Euro 2023 de volley qui, côté féminin, se disputera, l’été prochain, pour la plus grande partie en Belgique, Anna Koulberg a échangé avec quelques-unes des autres membres de l’équipe nationale via Whatsapp. « Avec la Serbie, championne du monde, et la Pologne dans notre poule, cela risque d’être dur, mais si on veut atteindre le top, c’est contre de telles adversaires que l’on apprend », dit-elle. « Et puis, à la maison, avec nos supporters pour nous soutenir, ce sera sympa ! »