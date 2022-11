Climat: de fortes tensions brouillent la fin de la COP27

Sans surprise, le sommet climat de Charm el-Cheikh, la COP27, jouait les prolongations, vendredi soir. C’est désormais devenu une habitude. Et la lenteur avec laquelle la présidence égyptienne a rédigé et produit les projets de conclusions a contribué à plomber le rythme des travaux. Après une version matinale, vendredi, un nouveau projet de décision de la conférence était attendu en milieu de soirée et on prédisait de longues heures de discussion. D’autant qu’aucune des questions cruciales – les « crunch issues », disent les geeks – n’était encore résolue.