Coupe du monde: buteur contre l’Égypte, Loïs Openda met la pression sur Michy Batshuayi

Depuis qu’il est acquis que Romelu Lukaku ne pourra pas participer au premier match contre le Canada, les inquiétudes ont davantage pris le pas sur les regards censés se tourner vers son remplaçant attitré. Pourtant, c’est oublier que la Belgique possède dans ses rangs un autre attaquant prolifique et digne de confiance, en la personne de Michy Batshuayi. Et que depuis peu, il a trouvé en Loïs Openda des motifs d’espoir pour l’avenir avec un grand « A ».

On ne remuera pas ciel et terre pour corriger l’erreur de M. Shaban, aussi incompréhensible qu’anodine dans ce rendez-vous amical, on soulignera plutôt que sur cette première action débloquée par Eden Hazard, Michy Batshuayi a bien provoqué une faute qui aurait dû offrir un penalty à son capitaine. Lors de la Coupe du monde, difficile d’imaginer qu’un arbitre d’un tout autre niveau commettra la même erreur. On n’oubliera pas non plus que, bien qu’à la limite du hors-jeu, l’attaquant de Fenerbahçe est passé tout près de son 27e but en sélection après avoir frappé la barre transversale d’El Shenawy.

Enfoui dans la forêt égyptienne après avoir touché du bois, Batshuayi est ensuite logiquement sorti à la pause après ce coup pris sur le genou en tout début de match. Ses quarante-cinq minutes au Koweït ne resteront pas dans les annales et dans sa mémoire, au contraire de Loïs Openda, qui a profité des siennes pour réduire l’écart qui le sépare du numéro 2 des Diables.