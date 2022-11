Pourquoi le Qatar n’est pas là pour faire de la figuration à la Coupe du monde

A côté des stades, on n’en oublierait presque que le Qatar a dû aussi construire une équipe. A vrai dire, malgré ses participations formatives à la Copa América 2019, avec une élimination au 1er tour, puis deux ans plus tard à la Gold Cup, où il a atteint les demies contre les États-Unis, on connaît peu de choses des Grenats. Et le peu qu’on en a vu – ceux-ci complétaient officieusement le groupe qualificatif A avec l’Azerbaïdjan, le Luxembourg, le Portugal, l’Irlande et la Serbie –, n’invite pas à un optimisme sans frein sur ses chances d’accéder aux huitièmes de finale de sa Coupe du monde. Le Qatar avait alors remporté 9 points sur 30, encaissant plus de lourdes défaites (3x 4-0) que de victoires (2)…