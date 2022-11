Alexia Bertrand: quand la porte est fermée, la libérale passe par la fenêtre

Devenue secrétaire fédérale d’Etat au Budget, Alexia Bertrand obtient un poste et des compétences sur mesure. Une victoire pour l’ex-cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois qui visait une carrière ministérielle.

Oui, bien sûr, je suis candidate à la ministre-présidence bruxelloise en 2024. » Les propos d’Alexia Bertrand dans la Libre Belgique remontent au 20 août dernier. Trois mois plus tard, l’avocate de formation a troqué sa casquette de cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois pour celle de secrétaire d’Etat au fédéral. Nul doute que la Bruxelloise de 43 ans doit savourer le moment. Elle ambitionnait, depuis des années, une place dans un gouvernement. Si possible au fédéral. L’ancienne cheffe de cabinet de Didier Reynders a toujours éprouvé une appétence pour ce niveau de pouvoir. L’été dernier, la conseillère communale de Woluwe-Saint-Pierre pensait enfin son moment venu. Son nom circulait avec insistance pour remplacer Sophie Wilmès aux Affaires étrangères. Ce fut le nom de l’ex-journaliste Hadja Lahbib qui sortit du chapeau du président du MR. Une saison plus tard, les deux libérales deviennent collègues.