De Bleeker cède son poste au pire moment pour le budget

Cette semaine de descente en vrille qu’a vécue Eva De Bleeker, qui s’est donc soldée de manière définitive vendredi, par une démission que tout le monde pressentait, tôt au tard. La triste saga a commencé lundi avec la communication des derniers tableaux budgétaires aux députés. Sander Loones, de la N-VA constate alors qu’entre le déficit annoncé par le Premier ministre en octobre, et celui qui figure dans les documents il y a une différence d’1,3 milliard pour 2023 et 1,7 pour 2024. Le déficit, c’est le chiffre le plus important de ces documents, et la différence est abyssale.